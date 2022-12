Ilary Blasi prende lezioni di inglese: sarà per comunicare meglio con Bastian?

Lezioni di inglese per la conduttrice dell'Isola dei famosi. Ilary Blasi sta affinando il suo inglese, come mostra in una story pubblicata su Instagram in cui è in collegamento con la sua insegnante e scrive: «Sabato mattina lezione con English with Giulia» taggando la persona connessa con lei. Ma perchè l'ex moglie di Totti studia l'inglese? Sarà per migliorarsi soltanto o le serve per comunicare meglio con la sua nuova fiamma, Bastian?

Non è più un segreto, ormai, che Ilary abbia voltato pagina, di pari passo all'ex marito che ormai vive alla luce del sole la liaison con Noemi Bocchi. La nuova fiamma di Ilary è un imprenditore tedesco e vive a Francoforte, quindi si presume che parli il tedesco e, magari, anche l'inglese. Sarà per questo che Ilary sta prendendo lezioni?

Sembra che Bastian e Ilary si siano conosciuti qualche settimana fa e siano stati paparazzati di ritorno da un weekend a Zurigo dove hanno soggiornato in un albergo molto lussuoso. Si sono concessi una mini vacanza in un albergo esclusivo a cinque stelle, da 1600 euro a notte, con tanto di suite vista lago e spa con ogni comfort. Dunque, sembra ormai che le cose tra Ilary e Francesco sembrano quindi ormai chiare e definitive, almeno dal punto di vista sentimentale. Restano però da concludere gli accordi sulla separazione visto che ancora non si è arrivato a una conclusione consensuale a cui pare che i legali dei due stiano lavorando ormai da mesi.