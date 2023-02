Jennifer Lopez e Ben Affleck, due tatuaggi d'amore post San Valentino

Un tatuaggio per celebrare una bella storia d'amore. Dopo la sfuriata ai Grammy, in cui Ben sembrava annoiato e Jennifer lo ha rimesso in riga, in casa Bennifer è tornata la serenità e nel giorno di San Valentino, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso di incidere il loro sentimento reciproco sulla loro pelle.

A rivelarlo è stata la cantante J Lo, che su instagram ha pubblicato le foto del suo tatuaggio fresco d'inchiostro, in cui il disegno raffigura il simbolo dell’infinito. «Commitment», impegno è la parola scritta dalla popstar che ha deciso di marchiarlo sulla pelle, così come il suo amore, l'attore e regista americano che invece ha scelto due frecce incrociate, tra le quali sono impresse le iniziali dei loro nomi «J» e «B».

La coppia, insieme all'inizio degli anni Duemila, dopo 20 anni e diverse storie alle spalle si sono ritrovati e sono convolati a nozze. I due hanno scelto un tatuaggio di coppia, ma diverso per ognuno, secondo il proprio gusto. Lei l'infinito, lui le frecce d'amore. Lopez lo ha voluto sul fianco sinistro, quello del cuore, lui sembra sul braccio. Tantissimi i commenti di congratulazioni ed approvazione per questa storia da favola.