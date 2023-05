Luca Argentero e Cristina Marino, passione sui social: il botta e risposta hot

Luca Argentero e Cristina Marino hanno infiammato i social con un botta e risposta che i fan dei due attori hanno ritenuto molto sexy. La coppia posta molto spesso foto e video che li ritrae insieme ed è evidente che sia molto affiatata, viste le tenere dediche e i dolci pensieri. Luca e Cristina, che sono sposati dal 2021, hanno due bambini: Nina Speranza e Noè Roberto.

Il botta e risposta hot tra Luca Argentero e Cristina Marino è cominciato da una foto che l’attore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Luca indossa il camice di Andrea Fanti il personaggio (e protagonista) della fiction evento di Rai1, DOC. L’attore scrive semplicemente: «Si riparte», facendo capire ai fan che sono cominciate le riprese della nuova stagione. Ecco, quindi, che la moglie Cristina Marino commenta: «Fa anche visite a domicilio?».

Sotto la frase spiritosa si è scatenato il caos: i fan hanno molto apprezzato la battuta dell’attrice, alla quale, Argentero ha risposto: «Dove le fa male signorina?». Luca Argentero e i social Luca Argentero e Cristina Marino sono molto riservati e sui social non tendono a postare tutti i giorni. L’attrice, dopo la nascita del secondo bambino, aveva pubblicato un video in cui spiegava: «Io e mio marito ci siamo presi alcuni giorni di riposo da Instagram per goderci appieno Noè Roberto: sono stati dei momenti bellissimi di grande felicità».