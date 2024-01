Martina Stella, la confessione nel podcast di Diletta Leotta: «Spero che mia figlia non ripeta i miei errori»

Martina Stella è stata ospite di Diletta Leotta nel suo podcast Mamma Dilettante per parlare della vita da mamma con sua figlia Ginevra. Le due bionde dello spettacolo hanno ripercorso alcuni dei momenti più belli della maternità e i consigli che vorrebbero dare alle proprie figlie. Mentre la piccola di Diletta, Aria, nata il 16 agosto, cresce sempre più in fretta, la figlia di Martina Stella, Ginevra ha 12 anni e spesso mamma e figlia si divertono con video buffi e ironici pubblicati su Instagram.

Il consiglio di mamma Martina Stella

«Il mio consiglio a Ginevra è quello di non fare gli stessi errori di sua mamma.

Ho commesso molti sbagli e vorrei che lei non li facesse» ha detto Martina Stella sulla figlia. «Sono sempre aggiornata sulla sua vita. So tutto perché ho basato il nostro rapporto sulla fiducia, quindi lei mi racconta. La mia paura più grande è quella che lei si senta sola, che si possa mettere in pericolo», e poi il consiglio che sarebbe a sua figlia «Non devi scegliere il ragazzo più bello! Devi scegliere quella persona che ha i tuoi stessi valori, che ti assomigli davvero».