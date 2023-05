Michelle Hunziker​, il risveglio a mezzogiorno e la gaffe che non passa inosservata: ecco cosa ha fatto

Gaffe di buon mattino. Nonostante si sia riposata abbondantemente, vista l'ora in cui ha postato la prima story sui social (mezzogiorno), Michelle Hunziker sembra ancora stordita dal sonno. Infatti, dando il buongiorno ai fan, scrive: «Oh tanto agoniato riposo...», commettendo un errore che non è passato inosservato ai fan. Infatti, la parola corretta è agognato. Se ne sarà accorta la conduttrice svizzera?

Stesa sul letto con i capelli che le coprono il viso e una mano poggiata sulla spalla, Michelle si mostra di buon mattino distesa nel letto, mentre si gode il weekend in pieno relax.

Tra lavoro, figlie e nipotino la Hunziker è stremata dalle fatiche quotidiane.

Irmai la sua vita è cambiata con la nascita del piccolo Cesare, il primo figlio della sua Aurora. E non perde occasione per stare con lui e cullarlo. In particolare, Michelle nei giorni scorsi ha mostrato come far addormentare il nipotino: usando il singolo dell'Eurovision come ninna nanna per il piccolo Cesare. Il figlio di Aurora Ramazzotti sembra addormentarsi solo se sballottolato per bene.

Mentre Michelle saltella col piccolo in braccio, canticchia “Cha cha cha” di Käärijä, mentre la figlia se la ride riprendendola su Instagram. «Fai la nannottina», scrive la figlia di Eros e Michelle, mentre la mamma le culla il figlio.