Perla Vatiero e Mirko Brunetti, Ciro Petrone fa di tutto per separarli: «È sempre in mezzo»

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tornati a essere una coppia a tutti gli effetti e dopo varie incomprensioni e il chiarimento finale, ora sono più innamorati che mai. Una persona che all'interno della casa del Grande Fratello ha sempre fatto il tifo per loro e per il loro amore è sicuramente stato Ciro Petrone. L'attore di Gomorra, infatti, ha sempre creduto in un ricongiungimento dei due amici perché, come da loro raccontato, il loro sentimento era stato così tanto travolgente che sarebbe stato un vero peccato perderlo. Nelle scorse ore, Perla, Mirko e Ciro si sono ritrovati a cena in un ristorante di Napoli, come si evince dalle storie della vincitrice del Gf.

La storia Instagram di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha documentato la sua serata al ristorante insieme al fidanzato Mirko Brunetti e a Ciro Petrone con varie storie pubblicate sul proprio profilo Instagram.

I tre hanno passato una serata tranquilla in un ristorante con vista sul Golfo di Napoli. L'ormai ex gieffina ha ripreso vari momenti e diverse portate della sua cena e, poi, ha anche pubblicato un video che, forse, avrebbe dovuto essere di coppia. Infatti, Perla sta facendo un video selfie con Mirko ma, poi, ecco Ciro che spunta da sotto all'inquadratura ridendo. Mirko scoppia in una risata sincera e la fidanzata ridendo, dice: «Ma sta sempre in mezzo oh!».

La storia tra Perla e Mirko

La storia d'amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti sembra procedere a gonfie vele e i due sembrano proprio avere ritrovato la serenità una volta perduta. Nella loro intervista a Verissimo hanno spiegato: «Al momento, non stiamo pensando di andare a convivere, facciamo le cose con calma. Ciò che è importante è che ci amiamo e non abbiamo mai smesso di farlo».