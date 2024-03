Perla Vatiero e Mirko Brunetti felici insieme ma... che botta. L'inconveniente e le risate

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tornati insieme e sembrano essere davvero molto felici. L'esperienza del Grande Fratello è servita a entrambi per capire che non possono stare l'uno senza l'altra e viceversa. I due ex gieffini hanno realizzato un viaggio all'interno dei loro sentimenti più profondi e sono maturati capendo che, nonostante le difficoltà della vita, hanno bisogno di stare insieme. Da quando Perla è uscita dal gioco da vincitrice assoluta, sbaragliando anche Beatrice Luzzi (data per vincitrice dai social già mesi fa) continua a registrare storie in cui c'è anche Mirko.

Il video pubblicato nelle scorse ore è tenero e divertente allo stesso tempo: i due raccontano un episodio che ha fatto molto divertire i fan...

forse, un po' meno Mirko e il motivo è presto detto.

Perla Vatiero, Mirko Brunetti e... il quadro

L'ultima storia Instagram pubblicata da Mirko Brunetti ha fatto sorridere i suoi follower e anche quelli di Perla Vatiero. I due sono sdraiati sul letto e lei appoggia una tavoletta di ghiaccio sulla fronte di lui. Entrambi ridono e la vincitrice del Grande Fratello spiega cosa sia successo: «No allora ragazzi devo raccontarvi cos'è capitato poco fa. Volevo appendere un nostro quadro sopra al letto ma Mirko continuava a dirmi di non metterlo perché sarebbe caduto. Non l'ho ascoltato, l'ho appeso e dopo due secondi gli è caduto in testa».

Da quando sono usciti dalla casa del Gf, Perla e Mirko sono inseparabili. Ieri, ad esempio, lui ha accompagnato lei dal parrucchiere e si è scattato un selfie allo specchio inquadrando anche la fidanzata seduta sulla poltrona. L'ex gieffino ha scritto: «Queste attese infinite non me le meritavo».

I follower in delirio

I fan dei Preletti, così si chiamano i sostenitori di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, sono semplicemente impazziti dopo l'ultima puntata del Grande Fratello in cui i due si dichiarano amore e si scambiano dolci baci. Entrambi i ragazzi sono già molto seguiti su Instagram e tutti augurano loro il meglio e che il loro sentimento si rafforzi e cresca ogni giorno di più.