Simona Ventura, in bikini sul sup conquista i fan: «Super Simo, sei stupenda»

Simona Ventura e il suo bikini viola brillantinato hanno conquistato i fan. La conduttrice ha appena concluso la «Terrazza della Dolce Vita», la rassegna di salotti culturali in Emilia Romagna in compagnia del suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi.

Alla fine della rassegna, la conduttrice si è dedicata al mare e alle attività solite da svolgere in spiaggia, come ad esempio stare in equilibrio sul sup e godersi un po' di sano sport. Ad immortalare il momento, la stessa Simona Ventura che ha pubblicato degli scatti sui social con cui ha fatto breccia nei cuori dei suoi follower.

La conduttrice, 58 anni, ha sfoggiato fisico e bikini da spiaggia conquistando tutti: «Super Simo, sei stupenda», le ha scritto un utente. O, ancora: «Sei meravigliosa», le ha scritto un altro account. E, mentre il compagno Giovanni Terzi la riempie di cuori, Elettra Lamborghini non può fare a meno di notare e commentare con «Che fisichino».

Negli scatti successivi, la conduttrice con giubbotto imbottito e caschetto, si diletta sul sup.