Sophie Codegoni in bikini, gli scatti col pancino alle Maldive infiammano i commenti: «Hot mommy»

Sophie Codegoni è volata alle Maldive insieme al compagno e futuro marito Alessandro Basciano. L'ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata sui social particolarmente felice e raggiante, complice la vacanza da sogno tra le acque cristalline e le spiagge dorate di un meta lussuosa in cui la coppia ha deciso di trascorrere il periodo post-natalizio.

Tra gli scatti in bikini, Sophie ha messo in bella vista il pancino, sempre più grande, giunto al sesto mese di gravidanza.

Le foto col pancino

«Primo giorno in paradiso #23weekspregnant», ha scritto l'influencer a corredo di uno scatto che la ritrae sulla terrazza della camera situata sul mare. Sophie si è lasciata immortalare in bikini mentre si lascia baciare da sole, a far da sfondo un panorama da sogno: «Hot mommy», si legge tra i commenti.

Circondati da una barriera corallina incontaminata, la coppia sta alloggiando nel lussuoso resort "Ayada Maldives", situato nella zona meridionale dell'Atollo Gaafu Dhaalu. Sophie e Alessandro mostrano quotidianamente ai follower tramite le Instagram stories la loro lussuosa suite fornita di tutto: dal servizio di butler personale, piscina privata, terrazza con lettini, bagno con ampia vasca e doccia open air.

Dopo pochi mesi dall'acquisto della loro prima casa insieme a Milano e dalla proposta di matrimonio da favola al Lido di Venezia, i due ex vipponi hanno ricevuto la notizia più bella: Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano diventeranno presto genitori. Lo scorso dicembre i due sono stati ospiti a Verissimo, dove insieme a Silvia Toffanin, hanno scoperto di aspettare una bambina.