Sophie Codegoni e il tenero gesto della piccola Celine: «Mi presta il dito per dormire»

Sophie Codegoni, dopo la dolorosa e burrascosa separazione da Alessandro Basciano, sembra essersi ripresa e, in questo periodo, appare sui social sempre molto sorridente. A darle tutta questa carica ed energia positiva, è sicuramente la sua bambina Celine che sta crescendo a vista d'occhio e che è sempre con lei. In una delle ultime storie pubblicate, l'influencer ha immortalato un dolce momento con la sua piccolina.

Sophie Codegoni posta spesso sul proprio profilo Instagram storie, foto e video in compagnia della sua bambina Celine che ha conquistato il cuore dei suoi fan con il suo dolce sorriso e le smorfie tipiche dei neonati. Proprio nelle scorse ore, l'influencer aveva pubblicato una storia in cui mostrava che lei e la piccola indossavano lo stesso pigiama a tema Grinch, il famoso personaggio verde e peloso del film natalizio. Ma lo scatto che ha fatto sciogliere i follower dell'ex gieffina, è stata la foto della buonanotte. Sophie e Celine sono sdraiate sul letto una di fronte all'altra e la bambina che già dorme con il ditino in bocca, protende una mano verso l'influencer che scrive divertita: «Mi presta il dito per la buonanotte».

Sophie Codegoni racconta sui social tutti i progressi di Celine che sta ormai diventando grande.

Proprio nelle scorse ore, l'influencer ha postato un'immagine in cui mostra i dentini della bambina che stanno crescendo e scrive: «Ma quanti sono?».