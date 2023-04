Taylor Swift è tornata single, è finita con Joe Alwyn: la storia d'amore durava da 6 anni

Taylor Swift e Joe Alwyn non sarebbero più una coppia: i due, infatti, si sarebbero lasciati dopo 6 anni di relazione. A riportare la notizia è il sito americano Entertainment Tonight che specifica anche che la cantante e l'attore sarebbero rimasti in ottimi rapporti. Il fatto che Joe non avesse assistito agli ultimi concerti di Taylor aveva fatto insospettire i fan.

Taylor Swift e Joe Alwyn si sono conosciuti nel 2016 e da quel momento in poi non si erano più lasciati, anzi, la loro storia procedeva a gonfie vele, tanto che lo scorso anno circolavano voci di un possibile matrimonio. La cantante e l'attore sono comunque sempre rimasti molto discreti per quanto riguardava la loro storia d'amore, anche se, i fan più accaniti di Taylor sanno bene che Joe aveva anche scritto dei pezzi insieme alla popstar, utilizzando lo pseudonimo di William Bowery. La notizia della rottura è arrivata all'improvviso.

In questo momento Taylor Swift è impegnata con il suo tour "The Eras" nel quale sta presentando tutti i brani presenti nel suo ultimo album intitolato "Midnights" che ha riscosso moltissimo successo.