Vacanze a Ischia per la modella americana Clara Mc Gregor, con il suo nuovo fidanzato

Lei è la figlia della star di Hollywood Ewan Mc Gregor. Ventisette anni, Clara Mc Gregor ex modella lanciata verso la carriera di attrice, è in vacanza a Ischia dove si trova in compagnia di un aitante ragazzo che le cronache rosa d'oltreoceano ipotizzano possa essere quel misterioso fidanzato del quale si parlava con insistenza nelle ultime settimane.

Ad affermarlo è il Daily Mail che ha curato un ampio servizio fotografico realizzato dal paparazzo napoletano Eugenio Blasio, proprio ad Ischia, alla baia di Cartaromana.

E' dal 2017 che la Mc Gregor è single, da quando cioè è naufragato definitivamente il rapporto (che durava da un paio di anni) con l'ex fidanzato, il d.j.

statunitense Gordon Goodman. Ed è così, che negli ultimi mesi, l'ex modella ha prima recuperato il rapporto famigliare con papà Ewan e adesso sembra che anche il suo cuore sia tornato a palpitare d'amore.

Fra tuffi e nuotate fra gli scogli di Sant'Anna ed all'ombra del castello aragonese e drink rinfrescanti con un gruppo di amici ed amiche sulla piattarforma a mare dello Strand Delfini, non sono mancate effusioni fra Clara e la sua nuova fiamma che poi si sono concessi un pranzo a base di cucina mediterranea al ristorante esclusivo "La Nassa" dove lo chef gourmet Nando Porcaro ed il suo staff di cucina, hanno deliziato la coppietta con delicate preparazioni a base di pescato fresco e frutti di mare.