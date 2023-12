Wanda Nara saluta il 2023: «Mi ha dato tutto, dalla vittoria a Ballando alla malattia»

Il 2023 è stato un anno particolarmente pieno per Wanda Nara che ha affrontato in 12 mesi alcune delle sfide più difficili della sua vita: da quelle lavorative, con la conduzione di programmi televisivi da sola, a quelle personali, tra cui la malattia scoperta a luglio.

Tante gioie e tanti dolori, ma alla fine, ciò che conta è la famiglia e la salute, come ha scritto nel suo post finale del 2023.

Wanda Nara ha scritto un lungo post dedicato all'ultimo anno trascorso, tra gioie e dolori: «2023, Sei stato incredibile e indimenticabile, ho debuttato con grande aspettativa come conduttrice di Masterchef e gli ascolti ci hanno accompagnati, ho vinto il mio primo Martin Ferro come rivelazione.

Il giorno dopo mi hanno ricoverato e sapete cosa è successo. Tuttavia ho deciso di prendere tutto con musica e ballo a Ballando con le stelle. Ho vinto la coppa più grande e incredibile con una finale storica di raiting in Italia ,dopo più di 17 balli ho chiuso con un tango indimenticabile, ho avuto paura di perdere per la mia scelta così argentina. Ma ho vinto e l'emozione è stata ancora più grande .. Ho anche cantato e sono stata una Bad Bitch oggi la mia canzone è ispirazione per alcuni e indimenticabili feste. Ho vinto un altro Martin Fierro questa volta per la moda che mi appassiona tanto. Il mio Mauro Icardi è uscito campione con la squadra e nella città che amo che tanto ho insistito, ho lavorato e portato a giocare. Oltre che sportivo dell'anno. La mia azienda Wanda Cosmetics ha segnato il più grande brand di vendite da quando abbiamo lanciato. Inauguriamo nuovi affari. Tiriamo fuori la linea intima e ingrandiamo la collezione con un nuovo lancio ogni mese. La mia famiglia che è l'unica cosa importante per me ha Salute ed è felice .. Cos'altro posso chiedere al 2024? Ho alzato l'asticella molto alta, non deludermi ♥️ Buon anno a tutti».