Geolier a Sanremo 2024, l'outfit che ha lasciato tutti sbalorditi: «Elegante Made in Italy con qualche dettaglio urban»

Dal green carpet con tuta, in pieno stile urban, con un omaggio alla sua squadra del cuore, all’esordio sul palcoscenico del Teatro Ariston in nero e brillantini.

Nel rispetto del tempio sacro che lo ospita, Geolier sceglie di avere al suo fianco Raffaele Morlando, giovane e talentuoso stylist napoletano, a cui il popolo dei social ha dato subito ragione nelle scelte, con un tripudio di commenti che hanno sottolineato l’eleganza di Emanuele Palumbo per la prima serata del Festival di Sanremo.

In gara con il brano «I p’ me tu p’ te», su Spotify da stanotte e già primo in tendenze con il video su YouTube, Geolier non lascia niente al caso e Raffaele Morlando promette look sartoriali ma con dettagli urban.

«Il tema è il Made in Italy ma non possiamo snaturare Geolier, che ha un suo stile ben preciso – racconta Morlando –.

Gli abiti che indosserà sul palco dell’Ariston avranno sempre un dettaglio che rispetterà la sua identità, quella che il pubblico conosce molto bene e che ama. Il compito di uno stylist è quello di non snaturare chi deve essere vestito ma piuttosto di creare outfit che abbiano personalità. Quindi made in Italy sicuramente ma con qualche dettaglio urban che possa assecondare e esaltare l’identità di Geolier».