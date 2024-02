Belen Rodriguez con le valigie (di nuovo) in aeroporto. Dopo la Scozia, quale sarà la prossima meta per dimenticare Elio Lorenzoni?

Viaggiare fa bene alla salute e allarga gli orizzonti. Ma a volte serve pure per scappare da qualcosa che ci tormenta. Quale sarà, delle due, la ragione per cui Belen è di nuovo in volo? Solo lunedì è tornata dal suo viaggio solitario in Scozia, meta verso la quale è "fuggita" dopo la conferma della sua rottura con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Ed eccola, di nuovo all'eroporto di Milano Malpensa, mentre spinge per i corridoi la sua valigia... Dove starà andando stavolta la showgirl argentina?

Un'altra fuga in solitaria in giro per l'Europa? Nelle mani dell'Argentina si può notare però un passaporto, che la showgirl sia diretta oltre oceano?