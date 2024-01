«Uso un foglio Excel e il mio bilancio familiare ora non è più problema: basta fare così»

In tempi di crisi economica, far quadrare il bilancio familiare a fine mese è sempre un problema. Tra spese programmate, spese impreviste, benzina, bollette e figli, in molte famiglie non si sa mai se sono sufficienti i soldi degli stipendi (o in alcuni casi, di un solo stipendio) per far fronte a tutti gli impegni. Un utente su Reddit ha però deciso di condividere un sistema che pare davvero facile da utilizzare e molto chiaro, il tutto grazie a un foglio Excel. Ecco in cosa consiste.

Il sistema per far quadrare i conti in casa

«Ho 55 anni, sposato, due figli non indipendenti, un ral familiare di 110 mila euro. Sono diversi anni che uso un metodo abbastanza consolidato per gestire il bilancio familiare senza impazzire troppo - spiega questo utente su Reddit -. Nel tempo ho osservato che le nostre spese rientrano in tre grandi categorie: spese programmabili, spese correnti e spese straordinarie. Le spese programmabili sono tutte quelle che sono sicuro affronterò a scadenze più o meno definite e che riesco più o meno a quantificare (mutuo, assicurazioni, tagliandi auto, bollette, rate universitarie, investimenti, fondi pensione …) o a cui voglio dare un budget (i viaggi…) Le spese correnti sono cibo, divertimenti, vestiti, carburante… insomma le spese quotidiane a cui non voglio dare un budget specifico voce per voce. Posso gestirle così perché ho notato negli anni che questa cifra è abbastanza costante mese per mese. Le spese straordinarie sono un budget per spese significative eccezionali / impreviste.

Il concetto di “riserva”

Su Reddit l'utente quindi spiega: «Poi uso il concetto di “riserva”, ovvero la quota del cash che ho in banca che non posso usare in quanto appunto riservata ad usi futuri (ad esempio gli accantonamenti per sostituire l’auto). A inizio anno preparo un foglio Excel che per ogni mese riporta: le entrate attese (stipendi, affitti, crediti 730…) le spese nelle varie categorie riportate sopra le riserve il saldo atteso sul conto corrente L’obiettivo a fine anno è un saldo tra entrate/uscite/riserve pari a zero (se dalla prima bozza il saldo è negativo devo ridurre delle spese, se è positivo posso aumentare le spese o risparmio/investimenti/riserve)».

Il consuntivo a fine mese

«Alla fine di ogni mese faccio un consuntivo e correggo entrate e spese programmabili + straordinarie, aggiungo il saldo reale del conto e quindi ottengo la quota reale di spese correnti - continua l'utente su Reddit -. Posso quindi verificare come il budget procede rispetto alla previsioni di fine anno ed eventualmente aggiustarlo (ridurre le spese future o aumentare il risparmio ad esempio). Questo metodo ha per me il vantaggio di non dover stare a pensare quanti cinema / ristoranti e spese voluttuarie in genere possiamo concederci perché il nostro stile di vita ci porta in media ad una cifra che ormai si è consolidata».

Il bilancio e il segreto del foglio Excel

«Sembra complicato ma usando lo stesso foglio Excel da diversi anni ormai devo fare solo lo sforzo a inizio anno di immaginare gli obiettivi di bilancio sulle spese su cui posso giostrarmi (viaggi, risparmi ecc.) e poi a ogni fine mese aggiustare budget vs consuntivo Nulla vieta di aggiustare questo metodo per avere maggior controllo sulle spese voluttuarie e dare un budget a voci specifiche, è maggiore sbattimento ma se i soldi sono pochi o hai le mani bucate potrebbe essere necessario».

In tanti su Reddit sembrano voler prendere spunto da questa condivisione, per calcolare le spese in famiglia: «Davvero è un metodo interessante, e penso che ti ruberò qualche spunto perchè è il primo che leggo che confronta una previsione fatta ad inizio anno con il consuntivo reale». Tanti i commenti di questo tenore che si possono leggere. «Il tuo é un ottimo metodo credo simile al mio. Io ho individuato delle categorie simile alle tue, a inizio anno mi pongo un obiettivo di saving (esempio 10 k) e di mese in mese cerco di incrementarlo». C'è chi teme di non riuscire a seguirlo anche: «Lo reputo un buon metodo ma è duro starci dietro avendo poco tempo a disposizione».