Di giorno ingegnere, di notte escort per donne annoiate: la doppia vita di un 40enne sposato: «Mia moglie è d'accordo»

Di giorno marito amorevole. Di notte gigolò per le signore annoiate. È la vita di Alex, un escort di 41 anni, che si è raccontato in una lunga intervista al Daily Mail. Senza svelare la sua identità, ha parlato di come ha trovato l'equilibrio perfetto, senza mentire alla sua compagna: «A mia moglie sta bene. Siamo entrambi monogami. Ci ​​conosciamo da tanti anni ormai. Lei è la mia migliore amica e ci scherziamo su», ha detto. «Scherza sul fatto che aiuti altri matrimoni, soddisfo le mogli e impedisco agli uomini di esaurirsi», le sue parole. Così tiene in piedi una doppia vita da vent'anni.

Il gigolò inglese ha raccontato di avere un appuntamento ogni due settimane. E nonostante la sua attività principale gli garantisca incassi maggiori (è un ingegnere civile), gli introiti sono notevoli. Si fa pagare 200 sterline l'ora e 1.500 per una notte insieme. «Gennaio è stato un po' freddo, ho guadagnato circa 1.200 sterline. A Natale è andata meglio, ne ho incassate 3.000. All'inizio, nel 2009, guadagnavo molto di più. Poi gli incassi sono diminuiti gradualmente e soprattutto durante la pandemia, ma nel complesso è sufficiente per saldare la maggior parte del mio mutuo».

I interviewed Alex the gigolo this week. The married male escort told me about everything from food kinks and sex positivity to getting lockjaw from a NINE-HOUR oral session with a woman and how he keeps his wife happy. https://t.co/FG6YBIFUsd @ChiccaChicca_ @MailOnline

— Chris Matthews (@ByChrisMatthews) February 18, 2023