«Non chiudere la porta della camera a chiave quando c'è il tuo fidanzato». Mia figlia ha disobbedito, siamo entrati con la motosega

«Ecco Johnny!», così un Jack Torrence inglese ha fatto capolino nella stanza della nipote dopo aver fatto un buco nella porta con una motosega. No, non è impazzito come il protagonista di Shining (forse) e non ha scritto “Il mattino ha l'oro in bocca” centinaia di volte prima di sfondare la porta.

Il motivo? Lo spiega la mamma della ragazza che era chiusa nella camera in un video ripreso dall'account TikTok @itsgoneviral, che ha accumulato oltre 48mila visualizzazioni: «Mia figlia mi ha chiesto se può ospitare il suo ragazzo.

Ho detto di sì, ma ci sono delle regole. Tieni la porta aperta, non chiuderla mai a chiave! le avevo detto. Beh, lei è appena entrata con il suo ragazzo e si sono chiusi dentro».

Incerta su ciò che stava accadendo nella stanza, la madre ha chiesto l'aiuto del fratello (lo zio dell'adolescente), che ha quindi fatto un buco nella porta con una motosega. A quel punto la ragazza ha urlato ai suoi parenti: «Lasciatemi stare!».

Lo zio, facendo capolino dal buco, si è rivolto con una predica alla nipote: «Ti avevamo detto di non chiudere a chiave la porta quando c'è il tuo ragazzo, no?». Poi, scherzando, ha detto al fidanzato: «Non toccare mia nipote, stronz***o. Ti avverto».

Tra gli utenti che hanno commentato quelle immagini sui social, molti hanno sostenuto che aprire la porta fosse una misura estrema che avrebbe potuto danneggiare la fiducia tra madre e figlia. «Questo è un abuso - si legge in un commento -. Un giorno ti chiederai perché i tuoi figli non vengono a trovarti». Un altro utente ha fatto eco: «Molto intelligente, poi lo fanno di nascosto da qualche parte in macchina».