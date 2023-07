George, l'ossessione del principino: «La Regina Elisabetta non avrebbe mai approvato»

Il principe George, 9 anni, ha partecipato a numerosi eventi ufficiali negli ultimi giorni e il suo comportamento è stato impeccabile. E il papà, il principe William, 41 anni, ha deciso di fargli un regalo: ha organizzato un'uscita per loro due.

William e il piccolo George sono stati alla partita del Lords Cricket Ground, dove si sono sfidati Inghilterra e Australia Ashes. Un pomeriggio padre-figlio per rafforzare il rapporto tra i due che è sempre stato molto forte. Proprio in quest'occasione, George ha dimostrato quale è la sua vera passione.

Il principino George ha passato una splendida giornata insieme al suo papà, mentre guardava una partita di cricket.

Nonostante George si comporti sempre in modo impeccabile nelle uscite ufficiali e non, il principino ha comunque 9 anni e come tutti i bambini, dopo un po' ha voglia di uno snack e di una bibita. Verso il termine della partita, infatti, il principe William ha accompagnato il primogenito a comprare una pizza margherita.

Il principino, nelle foto scattate dai paparazzi, è sembrato molto affamato. Tuttavia, non è riuscito a terminare la sua pizza e ha chiesto di poterla incartare e portarla via con sé a Palazzo per poterla mangiare in seguito.

La regina Elisabetta non avrebbe mai permesso ai bambini di mangiare la pizza durante un'uscita pubblica e di farsela incartare per riportarla a casa. L'ex chef di Buckingham Palace, Darren McGrady, ha confessato di non aver mai cucinato la pizza per la Regina.

Il principino avrebbe ereditato l'amore per la pizza dal papà William che invece, come ha raccontato Darren, era solito ordinarla molto spesso perché ne era goloso.

Insomma, William e George hanno trascorso un classico pomeriggio padre e figlio, all'insegna della semplicità e della... pizza.