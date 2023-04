Daniel Cain, ex calciatore diventa tetraplegico dopo aver bevuto una bibita «sospetta»: dalle giovanili dell'Arsenal alla sedia a rotelle

Prima in classifica, la squadra inglese Arsenal avrebbe potuto contare anche su un giocatore dell'Academy (il settore giovanile) dei Gunners: Daniel Cain. Il nome non vi sembrerà familiare, eppure l'ex giocatore dell'Accademia biancorossa è rimasto tetraplegico - e ha bisogno di cure 24 ore su 24 - dopo aver bevuto una bevanda «sospetta» una sera in giro con gli amici: non è ancora chiara se all'interno della bibita ci fossero droghe o simili.durante una notte fuori casa. Il 23enne ora è su una sedia a rotelle e sta lottando per riprendersi la sua vita dopo il devastante incidente.

Cosa è successo

Daniel Cain era un calciatore sano e in forma, ma anche un bravo elettricista. La sua vita è cambiata, dopo una serata con gli amici: il 23enne ha avuto un arresto cardiaco che ha privato il suo cervello dell'ossigeno. Il tragico episodio è avvenuto la sera del 9 giugno 2020: gli amici di Daniel hanno notato che aveva un colirito della pelle strano e non si svegliava, così hanno tentato di praticargli la rianimazione cardiopolmonare mentre veniva chiamata l'ambulanza.

Quando l'ambulanza è arrivata,ci sono voluti 24 minuti prima di far battere di nuovo il suo cuore, ma il cervello e il midollo spinale sono rimasti senza ossigeno, causando gravi lesioni.

La madre Tracey Cain ha raccontato: «Ho telefonato a suo padre che era al lavoro e sua sorella è tornata dall'Essex. Verso le 4 del mattino hanno cercato di convincerci che non si sarebbe svegliato, ma ho detto di continuare a provare. A causa del Covid non mi è stato permesso di entrare in ospedale per imparare dalle infermiere la mia nuova routine di vita in base alle esigenze di Daniel»

Una nuova vita

Daniel ha ora la possibilità di camminare e stare in piedi grazie a un'organizzazione chiamata Neurokinex, che gli offre una terapia riabilitativa intensiva. È finanziata solo in parte dal Servizio sanitario nazionale e costa più di 60 sterline all'ora, per un totale di 1.008-2.016 sterline al mese.

La famiglia di Daniel ha lanciato una campagna GoFund Me per aiutare a pagare il trattamento, che ha ridato speranza all'ex calciatore. «È stata molto dura per lui, in diversi reparti neurologici ha avuto a che fare con persone colpite da ictus che avevano più di 50 anni, quindi non c'erano molte persone della sua età con cui potesse relazionarsi», ha detto la signora Cain.

«Ha fatto una consulenza in cui gli hanno detto che soffre di PTSD - Post Traumatic Stress Disorder e ora gli hanno diagnosticato un calo dell'umore, depressione e ansia. Si butta giù alla minima cosa, ha bisogno di molte rassicurazioni. Ha bisogno di sapere cosa sta succedendo ora e cosa succederà dopo».

Tracey ha aggiunto: «Risponde molto bene alla fisioterapia, che è il suo luogo felice quando fa esercizio. È più frustrante quando non è in grado di farlo». Daniel non vede l'ora di sottoporsi a regolari sessioni di riabilitazione per ricominciare la sua vita e iniziare una carriera. La durata delle sedute è prevista per un minimo di due o tre anni, per poi estendersi oltre, ma a un costo compreso tra 12.096 e 24.192 sterline all'anno.

«La vostra donazione farà un mondo di differenza per Daniel per il resto della sua vita e può essere fatta attraverso questa pagina GoFundMe per qualsiasi importo. Anche una sola sterlina contribuirà alla guarigione di Daniels», ha scritto Natalie, la sorella di Daniel.