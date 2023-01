Ha 53 anni ma sfoggia una bellezza senza età, Jennifer Lopez. E i suoi segreti di bellezza li mette in pubblico, rivela formule e abitudini quitidiane. L’attrice in una video intervista a Vogue, ha spiegato infatti che prima di tutto, ogni volta che si prepara accende una candela profumata, portandola addirittura in viaggio e in hotel quando è alle prese con un tour internazionale. La sua beauty routine comincia dal latte detergente per rimuovere ogni tipo di residuo di trucco, poi continua con crema idratante e con protezione solare, quest’ultima a sua avviso essenziale per ridurre al minimo la comparsa dei segni del tempo.

Tra le star più corteggiate dall’obiettivo dei fotografi, JLo ha poi mandato in tilt Instagram con il lancio della campagna del suo nuovo Smooth + Seduce Hydrating Body Cream - che, come dice il nome stesso, serve a idratare e tonificare il lato B - che dà il via a una nuova serie di prodotti del marchio JLo Beauty By Jennifer Lopez, ora incentrato esclusivamente sulla cura del corpo. «Dedichiamo cure e attenzioni alla pelle del viso ma a volte trascuriamo il corpo - dice la star -. Per me era importante creare una routine di cura della pelle per il corpo che rispondesse alle sue esigenze specifiche, e abbiamo iniziato con il sedere. Oggi vi regalo una goccia speciale di JLoBody Firm + Flaunt Targeted Booty Balm. Possiede una scienza davvero “sexy”, ha scritto JLo sul suo profilo Instagram in accompagnamento al video di campagna davvero super hot, in cui Jennifer Lopez appare nuda e con un trikini nero succinto, che lascia poco all’immaginazione.

La formula della sua crema è iper idratante, garantisce una pelle più soda, liscia, luminosa e compatta se spalmata generosamente sul corpo tutti i giorni. Il team del marchio ha dichiarato di aver lavorato a questa formula per circa un anno, proprio per trovare i migliori ingredienti rassodanti sul mercato. Alla fine ha optato per estratto di guaranà, a base di caffeina dall’effetto tensore, e il Pepperslim, derivato dalla spremitura di chicchi di pepe rosa. Entrambi sono booster naturali che permettono di levigare il derma, riattivando la circolazione, scacciando la comparsa di ristagni di liquidi e cuscinetti, e migliorando l’aspetto di cellulite e smagliature.



Intanto la Lopez lavora al lancio del suo ultimo lavoro che arriverà il 27 gennaio su Prime Video e afferma: «Il mondo in questo momento ha bisogno di un pò di leggerezza. La situazione è così seria e noi siamo così pieni di ansie sul futuro che l’intrattenimento e questo tipo di film sono ancora più necessari. Abbiamo bisogno di ridere, di credere di nuovo nell’amore, ricordarci le cose importanti. Film così toccano il cuore, fanno rilassare, ti fanno aprire, ti portano in un mood diverso». La Lopez è la protagonista con Josh Duhamel dell’action/adventure/romantic comedy “Un matrimonio esplosivo” di Jason Moore. Al centro del racconto, che ha nell’ottimo cast anche Jennifer Coolidge, Sonia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D’Arcy Carden e il rocker Lenny Kravitz in un ruolo da scoprire, ci sono le nozze da celebrare fra l’indipendente Darcy (Lopez), e Tom (Duhamel), giocatore di baseball appena rimasto senza squadra. I due hanno scelto come location un esclusivo resort su un’isola delle Filippine, dove sono da poco arrivate anche le rispettive, vivaci e litigiose famiglie.

Lo stress per gli ultimi preparativi e la presenza anche di un ex affascinante compagno di Darcy, Sean (Kravitz), fanno salire le tensioni nella coppia. A far esplodere la situazione ci pensano però i pirati, che sbarcano sull’isola e prendono in ostaggio tutti gli invitati chiedendo, per liberarli, un riscatto da capogiro. Saranno proprio Darcy e Sean, che per un caso non sono stati catturati, a cercare di dover liberare tutti. «Come si vede anche nel film preparare un matrimonio può essere molto stressante» scherza Jennifer Lopez, che conosce bene il tema: quest’anno ha sposato in doppie nozze Ben Affleck, prima a Las Vegas poi nella tenuta dell’attore e regista a Riceboro, in Georgia. «Lui ha un grande gusto ed occhio... per questo siamo andati a Las Vegas» racconta sorridendo. «È stato un modo per togliere tutta la pressione dal grande matrimonio con le famiglie che avremmo avuto dopo. Cerchiamo sempre di collaborare su tutto. Di Las Vegas si è occupato lui, poi per le altre nozze e la grande festa con le famiglie abbiamo fatto tutto insieme». Alla star del pop e attrice è piaciuto di “Un matrimonio esplosivo” il fatto che fosse «una grande commedia romantica, ma anche un’adventure comedy, sul modello di film come “All’inseguimento della pietra verde”. Il cuore della storia però sta nella riunione di queste famiglie. Darcy e Tom riescono a capire realmente chi sono, se e come possono far funzionare questo matrimonio. All’inizio tra loro c’è una grande distanza, rispetto a ciò che vogliono dalla loro relazione, ma lungo a strada, con tutte le cose sempre più folli che succedono si scoprono a vicenda». Tra le chiavi del film c’è alchimia tra i due protagonisti: «So che ci sono grandi film con storie di protagonisti che nella realtà si odiavano ma non penso possa funzionare spesso - spiega Jennifer Lopez -. Josh è un attore straordinario e una persona con un grande cuore. È stato un piacere per me lavorare con lui in scene che richiedevano una grande fiducia reciproca, sia quelle d’azione che quelle dove si doveva andare più a fondo a livello emotivo».