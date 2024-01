Kate in ospedale, le dimissioni la prossima settimana: «Sta bene, tornerà da remoto ai suoi impegni anche prima di Pasqua»

La stampa britannica affronta il tema sulla salute della principessa di Galles Kate Middleton, 42 anni, con prudenza e moderazione. Niente di ufficiale trapela. Se non che l'operazione «è riuscita» e che «non si tratta di un tumore». Così come per Re Carlo III, che la prossima settimana subirà un'operazione alla prostata. Nessuna indiscrezione da palazzo né sulle cause dell'operazione (programmata) all'addome eseguita lo scorso martedì 16 gennaio. Né tantomeno su cosa succederà fino a Pasqua, data ipotetica in cui Kate tornerà a tutti i suoi impegni.

La stampa estera, invece, grazie alle ricostruzioni offerte dai biografi reali, si sbilancia di più.

Libera nel trattare la notizia senza timore di turbare gli affari di Stato della Corona. Stando a quanto emerge, le condizioni di salute della principessa – definite dalla Bbc "serie" – sono «buone». Kate sta bene e rispettando l'annuncio dovrebbe essere dimessa la prossima settimana.

Kate è ricoverata alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale. Da Palazzo è trapelato che la 42enne rimarrà in ospedale per un'altra settimana prima di essere trasferita all'Adelaide Cottage a Windsor, nel Berkshire, dove si potrà riprendere appieno dall'intervento. Successivamente potrà riprenderà gradualmente il suo lavoro, anche prima di Pasqua, ma da remoto.

Nonostante tutti gli impegni pubblici della moglie del principale erede al trono, il principe William, siano stati sospesi presumibilmente fino a Pasqua, Kate potrebbe adempiere ai suoi doveri già "dal letto" subito dopo le sue dimissioni, poiché, come azzarda il Daily Mail, il suo senso del dovere rimane "incrollabile", nonostante l'operazione. Di sicuro, subito dopo le dimissioni dall'ospedale, Kate intende dedicare del tempo ai figli e al marito prima di dedicarsi ai suoi doveri da principessa.

A causa delle cure e della convalescenza della moglie, il principe ha ridotto notevolmente i suoi impegni ufficiali, preferendo dare precedenza ad assistere, con la famiglia Middleton, Kate. Saltati quindi tutti i prossimi viaggi all'estero del principe ereditario. Il motivo? William vuole prendersi cura dei suoi tre bambini, George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis, 5 anni, così come fatto fino all'intervento dalla moglie.