Pagata dalle mogli per testare la fedeltà dei mariti: «Ho visto di tutto»

Lei si chiama Madeline Smith e il suo lavoro se lo è praticamente inventato da sola: viene pagata dalle donne per testare la fedeltà dei loro mariti. Un mestiere nato per caso, dopo che una donna le chiese di mettere alla prova la lealtà del suo partner, e lei scoprì che in effetti i suoi sospetti erano fondati. La sua storia, Madeline l'ha raccontata a Newsweek: «La prima sconosciuta che mi ha chiesto di mettere alla prova la lealtà del suo partner è stata una madre single di cinque figli. Credeva che il suo fidanzato fosse infedele», le sue parole.

Madeline ha un profilo TikTok, molto seguito, su cui racconta le sue esperienze, e a Newsweek afferma di ricevere centinaia di richieste ogni settimana da mogli che hanno l'ansia del tradimento. Tutto partì appunto da quella donna, che veniva da un divorzio dopo essere stata tradita: la ragazza contattò il marito di lei. «Mi sono avvicinata a lui e gli ho detto che sembrava familiare, niente di strano. Ho intrapreso una conversazione generale con lui, ma non è passato molto tempo prima che finisse per essere molto inappropriato con me e affermare di essere single».

Quell'idea però non le era nuova: già al liceo usava le app di messaggistica per capire se i fidanzati delle amiche avevano qualcosa da nascondere. Ora però dall'aiuto alle amiche, quel modus operandi è diventato un vero e proprio lavoro, dopo che nel 2016 condivise un video sui social su un test di fedeltà che aveva fatto per un amico, video che diventò virale. «Le persone iniziarono a contattarmi per chiedermi se potevo tstare i loro partner - racconta - è un lavoro che richiede tempo e fatica. La maggior parte dei miei casi sono donne eterosessuali che testano uomini, ma ci sono stati alcuni uomini che si sono rivolti per testare le loro fidanzate o donne che vogliono testare le loro partner femminili. Sono sempre molto onesta con tutti, indipendentemente dal genere».

E nella sua esperienza ha visto davvero di tutto: «Ho visto uomini che vivevano doppie vite. Ricordo il caso di una coppia: vivevano insieme, a intervalli di tempo, e lei iniziò a sospettare di lui. Così scoprimmo che era sposato con figli: sua moglie sapeva tutto, della sua doppia vita, ma non le importava». A marzo di due anni fa, un altro caso incredibile: «Smascherai un ragazzo fedifrago e misi in contatto la sua fidanzata con quella che era inconsapevolmente la sua amante: le due finirono per diventare amiche, si sentivano e piangevano insieme». Il lavoro però non è facile: «Non mi sento mai a mio agio, sono notizie strazianti da dare alle persone, ma ormai mi sono abituata».