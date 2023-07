Madre paga la figlia 500 dollari (totali) per uscire con 100 uomini: «Solo dopo tanti appuntamenti potrai sposarti»

Trovare l'amore della propria vita non è facile, lo sa bene una madre dello Utah (Usa, ndr.) che ha proposto alla figlia una «clasuola» davvero singolare. La content creator Alyse Carolyn ha svelato che sua sorella ha ricevuto una proposta singolare dalla loro mamma: 500 dollari per andare a 100 appuntamenti con diversi uomini prima di sposarsi.

Il patto pre-matrimoniale

Alyse Carolyn ha un canale TikTok con i suoi più di 306 mila iscritti. Sul social la ragazza ha rivelato che sua sorella - ha ricevuto 500 dollari per andare a 100 primi appuntamenti, prima del matrimonio, per volere della la madre.

In un video virale, che finora ha raccolto 7,6 milioni di visualizzazioni, Alyse ha mostrato anche la torta preparata in occasione della festa per il raggiungimento dello scopo.

Alyse ha rivelato che sua sorella ha impiegato alcuni anni, aggiungendo che la sorella «non ha mai pagato per un solo appuntamento», quindi è stata in grado di intascare tutti la cifra.

La content creator non ha specificato se la sorella ha trovato l'amore della sua vita.