«Mio marito ha 26 anni più di me: ci scambiano per papà e figlia (con commenti di odio), ma il nostro amore è grande e il matrimonio è forte»

Si dice spesso che l'età è solo un numero, che non bisogna attaccarsi a quelle due cifre per definire il modo giusto di comportarsi e cosa fare della nostra vita. Ti piace quel vestito e pensi di non avere più il fisico per indossarlo? Vorresti provare un nuovo videogioco ma ti senti giudicato perché non sei più un adolescente? In questi e tanti altri casi si usa la frase jolly: «L'età è solo un numero».

La società in cui viviamo crea inevitabilmente delle reti all'interno delle quali dovremmo muoverci a seconda degli anni che abbiamo, della nostra etnia, nazionalità, genere e tanto altro, ma c'è chi tra i fori di quella rete vede esattamente ciò che vuole e decide di affrontare i giudizi, le critiche e gli insulti pur di ottenerlo.

Allison e Ben si sono conosciuti nel 1998, quando lui si è presentato al negozio per consegnarle un pacco. Hanno 26 anni differenza e a causa di ciò e del loro aspetto vengono spesso scambiati per padre e figlia. Eppure, sono sposati, hanno cinque bambini e non hanno lasciato che la disapprovazione degli altri li separasse. Ecco la loro storia.

Oggi, Allison ha 45 anni e Ben ne ha 71 e sono insieme da più di vent'anni. Nel 2003, Allison ha dato alla luce tre gemelli, Benjamin, Noah ed Ethan, e suo marito è diventato papà all'età di 52 anni. Tre anni dopo, secondo quanto riporta il Daily Mail, arrivano altri due gemelli, Mia e Jude.

«Ben è andato in pensione nel 2010», dice Allison, «il che gli ha permesso di essere presente e disponibile per crescere i nostri figli.

Anche quando lavorava come postino, passava tutte le pause pranzo a casa per poter cambiare pannolini o aiutarmi in altro modo». Insomma, ciò che ci aspettiamo da due genitori alle prese con un lavoro e tanti bambini.

Infatti, Ben conferma: «La sfida più grande è stata crescere cinque figli. Un parto trigemellare e poi gemellare vuol dire un sacco di fatica. Spesso ci siamo sentiti sopraffatti, ma insieme riusciamo a cavarcela».

Poi, Allison parla di ciò che la differenza d'età ha comportato: «Gli insegnanti pensavano che Ben fosse il nonno e spesso la gente che ci vede in pubblico crede che io sia sua figlia». Fortunatamente, ai due non è mancato il supporto delle rispettive famiglie, che non hanno avuto nulla da obiettare sulla relazione e hanno più volte ribadito di volere solo la loro felicità. Molti amici, tuttavia, non sono stati altrettanto comprensivi.

«Lo sappiamo che ci sarà sempre chi non accetta la nostra relazione, ma per noi è una connessione spontanea e naturale, non vogliamo separarci, dice Allison, che poi aggiunge: Se ci si ama per davvero non si permette al mondo esterno di mettersi in mezzo. Certo, abbiamo ricevuto molti commenti abusivi e io in particolare ho declinato più volte le richieste di uomini di farmi da sugar daddy. Sì, è offensivo, ma abbiamo un matrimonio sano».