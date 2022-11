Marito mammone, porta (a sorpresa) anche la madre in vacanza, la moglie lo lascia in aeroporto con la suocera. «Ha comprato i biglietti di nascosto»

Doveva essere una fuga romantica tra marito e moglie, almeno questo pensava la donna. Ma la realtà è un'altra. Arrivata in aeroporto la giovane moglie si è ritrovata anche sua suocera aeroporto, con le sue valigie pronte per partire. Una scena degna di “Quel Mostro di mia suocera” ma stavolta non è un film e la mamma in questione non è Jane Fonda.

È stato uno choc totale per la ragazza vedere la madre del marito pronta a partire poiché aveva ripetutamente detto al suo partner, 27 anni, che voleva che la vacanza di due settimane per potersi rilassare da sola con lui. Nonostante le sue richieste e dopo aver pagato le vacanze, suo marito ha acquistato di nascosto dei biglietti extra per sua madre. Quando si dice, marito mammone.

Marito mammone porta la madre in vacanza: la moglie lo lascia

La relazione di coppia ora sembra essere messa in discussione, con la donna profondamente ferita dall'intervento della suocera, e l'uomo convinto che non ci sia niente di male a invitare di nascosto la mamma in vacanza. «Il giorno del viaggio è arrivato e siamo arrivati ​​all'aeroporto alle 14:00», ha scritto la 30enne su Reddit. «Mio marito camminava davanti a me e guardava a destra e a manca come se stesse cercando qualcuno. Gliel'ho chiesto ma non ha risposto. Mi ha condotto nella sala d'attesa e la prima cosa che ho visto è stata sua madre in piedi con i suoi bagagli». La donna è rimasta senza parole.

«Mi sono bloccata, ho sentito un'ondata di freddo che mi ha investito e dentro di me ero furiosa. Lei e mio marito si stavano abbracciando. In quel momento mi sono girata tranquillamente e ho iniziato a camminare verso l'uscita. Mio marito mi ha seguito mentre mi gridava di fermarmi. Ha cercato di fermarmi, ma gliel'ho detto nel modo più duro possibile». Lui ha provato a buttare acqua sulle fiamme, ma l'incendio era ormai divampato. «Ha cercato di dire che stavo reagendo in modo esagerato e che sua madre era lì 'comunque' e avrei dovuto lasciar perdere e non rovinare la nostra vacanza».

La reazione della donna

Lei era su tutte le furie. «Gli ho detto che lui e sua madre potevano ancora andare e che stavo andando a casa». La donna ha lasciato l'aeroporto ed è tornata a casa sua, per «singhiozzare sul pelo del mio cane per diversi minuti» e la rabbia passasse. «Io non vedevo l'ora di fare questo viaggio», ha aggiunto. «Tanto che ho lavorato più ore per poter risparmiare».

I consigli social

Gli utenti sono solidali con la ragazza. «Qualunque cosa volesse fare. Qualunque posto volesse andare, dove volesse mangiare. Saresti la terza ruota della tua vacanza»

Una persona ci ha scherzato su: «In realtà hai aiutato lui e sua madre ad avere la fuga romantica che desideravano davvero». E c'è anche chi "rimprovera" la giovane: «Non avresti dovuto sposare un ragazzo che è sposato con sua madre».