«Al mio matrimonio voglio lo smoking e non l'abito bianco. Ma il mio fidanzato dice che dovrei essere femminile almeno per un giorno»

Il matrimonio sancisce l'unione di due persone ed è un modo per celebrare davanti ad amici e parenti l'amore che le lega. Tuttavia, il significato dell'unione viene meno se i due partner non riescono neppure a mettersi d'accordo sui dettagli della cerimonia: gli abiti da indossare, il cibo da servire, la location o la data.

Sebbene il potere del compromesso sia spesso essenziale quando si ha a che fare con i desideri e le necessità altrui, ci sono delle decisioni che riguardano la nostra identità e per cui non siamo disposti a fare un passo indietro.

In questo caso, infatti, il fatto che la sposa voglia indossare uno smoking il giorno del matrimonio, anziché un tradizionale abito bianco, ha scatenato la disapprovazione di quello che, teoricamente, dovrà essere suo marito.

«Ho 23 anni e sono ufficialmente fidanzata col mio ragazzo da circa due mesi», scrive la giovane, precisando che la proposta è arrivata dopo 6 anni di frequentazione, «Sono davvero emozionata per il matrimonio».

Poi, si è presentata una spinosa questione: «Quando mi ha chiesto dell'abito da sposa, gli ho risposto che non ne volevo uno.

Di solito mi vesto in maniera più mascolina e il giorno della cerimonia voglio indossare uno smoking. Si tratta semplicemente di una preferenza, è ciò che ho sempre desiderato. Mi rendo conto che non è tradizionale, ma vorrei fare quello che mi rende felice».

«Al mio ragazzo l'idea non piace proprio», scrive però la ragazza, e spiega: «Ha detto che spera davvero io possa tollerare il fatto di essere più femminile almeno per una volta, e che mi ha sempre immaginata con un bellissimo vestito bianco il giorno del nostro matrimonio».

Da qui, il dubbio su come procedere: «Vorrei davvero indossare qualcosa che non sia un vestito. Personalmente, non avrei problemi se lui preferisse un abito fuori dall'ordinario. Cosa dovrei fare? Mettermi ciò che vuole lui e passare oltre? Lo amo davvero e voglio diventare sua moglie».

Gli utenti sembrano confusi riguardo alla reazione di entrambi e al fatto che questo discorso non sia mai venuto fuori prima e mettono in dubbio la loro intera relazione. Se lei è solita indossare abiti prettamente maschili, non è poi così strana la sua preferenza per lo smoking. Qualcuno scrive: «Se tu e il tuo partner non riuscite a raggiungere una soluzione che renda felici entrambi, sei sicura di voler spendere tutta la vita con qualcuno che non ti accetta per quello che sei?».