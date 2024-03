Nonni diventeranno genitori, la storia di Anna Maria e Giuseppe: «Non ce l'aspettavamo»

Anna Maria e Giuseppe, 45 e 47 anni, sono già nonni ma diventeranno presto genitori. La coppia vive insieme da ormai dieci anni a Lonate Ceppino, in provincia di Varese, ed entrambi hanno dei figli da precedenti relazioni. Dopo essere diventati nonni, diventeranno di nuovo genitori di Rebecca.

«Io ho due figli – ha spiegato Giuseppe – una ragazza di 26 anni che vive a Ravenna e ci ha fatto diventare nonni da poco e un ragazzo di 22 anni che vive a Busto Arsizio con la sua fidanzata.

La mia compagna invece ha un figlio di 19 anni che vive con noi da quando ne aveva nove».

La sorpresa e la gioia

I due non avevano programmato l'arrivo di Rebecca. Ma dopo la sorpresa iniziale, tutti hanno gioito all'arrivo della nuova bimba. «Non ce l’aspettavamo – dice Giuseppe – perché ci consideravamo già un po’ in là con gli anni e invece è successo. La data presunta della nascita è fine marzo, o primi di aprile, ma siccome la bimba è già molto grossa, dopo la prossima visita probabilmente indurranno il parto. Andremo a Tradate e se possibile vorremmo scegliere il parto in acqua».