Lavoro, al suo colloquio non si presenta nessuno. La delusione della candidata: «Ho atteso 30 minuti solo perché sono povera e disperata»

Un recente studio mostrava che sempre più spesso i lavoratori appartenenti alla Gen Z decidono di ghostare (ignorare ogni tentativo di comunicazione o, in questo caso, non presentarsi) i datori di lavoro nella data del colloquio o quello del primo giorno di lavoro. In questo caso, però, la situazione si è completamente ribaltata.

Una ragazza che stava cercando lavoro ha confessato di essere rimasta per 30 minuti davanti al computer per quello che sarebbe dovuto essere un colloquio su Zoom, dopo che le persone che avrebbero dovuto condurre il meeting non si sono presentate.

La tiktoker Sragvi (@sragvipattanaik) ha postato la clip sul social cinese ottenendo quasi 1 milione di visualizzazioni.

«Rimanere per 30 minuti in attesta per un colloquio su Zoom solo perché sono povera e disperata», recita la caption che accompagna il volto attonito della giovane statunitense.

A giudicare dai commenti degli utenti, si tratta di un'esperienza familiare per molti, scrive DailyDot. «Ho mandato un'e-mail dopo aver aspettato 30 minuti e mi hanno risposto con un rifiuto», ha raccontato un utente. Un altro ha fatto eco: «Ho aspettato circa 45 minuti, ho mandato una mail e senza nessun tipo di scusa hanno terminato il collegamento senza nessuna spiegazione».

«Sono andata a un colloquio in cui la responsabile era in ritardo di due ore e mezza. E ovviamente non sono stata presa», ha confessato un'altra utente. «Il settore del lavoro è così ridicolo che ho fatto un colloquio online, sono stato respinto, una settimana dopo sono andato a un evento di assunzione per lo stesso lavoro e sono stato assunto sul posto», ha condiviso sui social un giovane.