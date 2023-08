«Un piattino per condividere le trofie? Due euro in più». L'incredibile caso in Liguria, il post di Selvaggia Lucarelli

È assalto ai portafogli in questa estate 2023. Dopo la news che ha scatenato il putiferio per i due euro in più aggiunti al conto di una persona in un bar a Como, solo per aver chiesto di tagliare a metà il toast, ecco che si verifica una situazione simile. E a denunciarla è Selvaggia Lucarelli.

In un post sui suoi canali social, l'ex giudice di Ballando posta uno scontrino con una lista di cose che i suoi vicini di tavolo avevano preso per pranzare. Ma una voce lascia basiti tutti. «Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po’ anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l’altro avendole già messo in conto il coperto» racconta Selvaggia sotto le foto.