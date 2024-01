Vasectomia a 20 anni per evitare che la fidanzata "troppo fertile" rimanga incinta: «Mi sono tolto un peso, ora non servono più contraccettivi»

Diventare genitori è un passo molto impegnativo e sebbene sia certamente un momento di gioia, è anche un momento che richiede di assumersi la propria responsabilità, di comprendere la necessità di fare il meglio possibile per assicurare una vita felice a un altro essere umano, una persona la cui esistenza è dipesa interamente dalla propria volontà.

Tuttavia, la gravidanza non sempre è frutto di una scelta. I metodi contraccettivi e il buonsenso sono senza dubbio essenziali, ma ci sono casi in cui nulla è abbastanza e a quel punto è necessario capire come gestire la situazione inaspettata, in un modo o nell'altro.

Tristan Denholm aveva 18 anni quando la sua ragazza è rimasta incinta. Un incidente, ammette il ragazzo, ma i due hanno deciso di tenere il bambino e crescerlo insieme, una decisione che per loro si è rivelata giusta e di cui non si pentono affatto. Tuttavia, un "incidente" è per entrambi abbastanza e per prevenire altri Tristan, a soli 20 anni, ha deciso di sottoporsi a una vasectomia.

Tristan e Krishna si frequentavano da circa un anno quando lei è rimasta incinta.

In realtà, la ragazza aveva appena iniziato a prendere la pillola contraccettiva ma i due non hanno aspettato la settimana necessaria affinché la medicina faccia effettivamente effetto.

Al tempo, i due avevano appena 18 anni e hanno deciso di tenere il bambino e costruire una famiglia insieme. Oggi Tristan ha 21 anni e nonostante adori il piccolo Kayden, la decisione di ricorrere alla vasectomia l'anno precedente rimane, a suo parere, quella giusta: «Mi sono tolto un peso». Il pensiero si era già formato dopo la nascita del piccolo, nel settembre del 2021, e dopo averne parlato con la compagna si è mosso per prendere appuntamento.

Molti hanno giudicato il ragazzo per essersi sottoposto all'operazione in così giovane età, ma lui ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui spiega le tre ragione che lo hanno spinto in questa direzione. In primo luogo, dice Tristan, «Ho già un figlio, ed è ridicolo avere già un bambino a 21 anni... forse anche irresponsabile». Il secondo motivo ha a che fare con la tendenza delle donne appartenenti alla famiglia della sua ragazza di essere "troppo fertili": «Sua sorella ha quattro figli, e sono stati tutti un incidente. È genetica».

Infine, dice il ragazzo, «sto pensando al futuro, dal punto di vista finanziario. Vivo nel seminterrato dei miei genitori al momento e non credo sia una decisione ragionevole quella di avere altri figli». Gli utenti hanno apprezzato, per la maggior parte, il suo ragionamento, e qualcuno ha descritto situazioni simili: «Il mio ragazzo ha fatto la vasectomia, abbiamo 18 e 19 anni e due bambini».

La vasectomia è un'operazione piuttosto semplice, solitamente effettuata in anestesia locale, e di circa 15 minuti. Nonostante sia difficile annullare il procedimento in base a quanto tempo prima è stato completato l'intervento, rimane comunque una possibilità.