Errico Porzio, l'influencer “scroccona” è Barbara Gambatesa: «Ho pagato senza problemi ma avevamo un accordo»

È Barbara Gambatesa l’inlfuencer che ha cancellato le storie di sponsorizzazioni alla pizzeria Porzio dopo che le hanno presentato in conto in pizzeria. La giovane influencer che ha vantato sin dall’inizio di aver instaurato una «collaborazione» con la pizzeria viene poi smentita da Errico Porzio.

Ma Gambatesa spedisce al mittente le accuse: «Abbiamo scelto la pizzeria Errico Porzio, per promuoverla, io non la conoscevo nonostante so della sua popolarità.

Mi hanno dedicato una piazza, c’era il mio nome sopra, avevamo concordato tutto». Per Barbara non c’era dubbio sull’accordo instaurato per la promozione. E continua: «Dopo tutto ciò mi hanno presentato il conto e ho pagato, ma non mi sento di dover pubblicizzare sui miei canali, l’inlfuencer è un lavoro come un altro».

Intanto la versione di Porzio è un'altra, «non ci sono stati accordi scritti», ha detto a più riprese. Per Errico Porzio la ragazza che si è presentata autonomamente in pizzeria, paga come tutti, nessun privilegio.