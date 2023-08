«Le foto del matrimonio sono terribili, piango ogni giorno». Brooke è in lacrime, quando ha visto gli scatti delle nozze non ci ha creduto. Ha deciso così di sfogarsi su Tiktok, dove in un filmato ha condiviso le immagini e raccontato quanto le è accaduto in uno dei giorni più importanti della sua vita. La clip ha raggiunto 2,6 milioni di visualizzazioni in poche ore.

Il video

"Vuoi vedere alcune delle peggiori foto di matrimonio che abbia mai visto?" chiede, oscillando tra l'indignazione e l'impotenza. Nella clip, la protagonista mostra alcune delle istantanee scattate durante il loro primo ballo di nozze. Oltre a immagini di altri momenti della coppia.

Il costo

​"Guarda come sono carina", commenta ironicamente Brooke, che spiega anche che il fotografo non risponde alle telefonate del marito o della suocera. La famiglia intende esprimere il proprio malcontento dopo aver speso 3.000 euro per uno shooting che non è piaciuto a nessuno.

I migliori commenti

"Wow, mi dispiace che sia successo 😫 ma questo mi ha fatto capire che devo aumentare i miei prezzi se i 'professionisti' fanno pagare 3k per un matrimonio", commenta un fotografo. "Ragazza, 3000 dollari? È un matrimonio reale o cosa, quel prezzo è folle", risponde un altro utente. "Sono un fotografo, se vuoi fare un servizio fotografico su un abito da sposa, mi piacerebbe farlo gratuitamente ❤️ Mi dispiace tanto per quello che è successo", offre un terzo.