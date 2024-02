«Per l'anniversario di matrimonio volevamo degli scatti con l'abito bianco, ma il fotografo non si è presentato: abbiamo chiesto ai passanti...»

Doveva essere un po' come rivivere un sogno e tutto ciò che la coppia voleva era la possibilità di rivedere quel sogno, intatto e sempre luminoso, anche dopo tanto tempo: per questo motivo Bramty e suo marito Luis avevano deciso di festeggiare il loro decimo anniversario di matrimonio con un viaggio a Cuba e un servizio fotografico con vestito bianco e tanta, tanta eleganza.

Eppure, il fotografo che avevano prenotato ha deciso di non presentarsi e i due hanno deciso di non perdersi d'animo e ricorrere a ciò che le strade affollate e un pizzico di avventura potevano offrire, chiedendo aiuto ai passanti e, in particolare, a un gruppo di adolescenti.c

@bramty Long story short, there is no cell service here in Cuba. ♬ original sound - Bramty

Bramty ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui spiega l'accaduto e ha riscosso un incredibile successo: quasi 4 milioni di visualizzazioni, tanti cuori e migliaia di commenti. Dato che Bramty e suo marito Luis si erano sposati a soli 18 anni, quando lei era rimasta incinta, i due avevano deciso di rivivere quel momento in maniera più tranquilla e facendo le cose per bene.

Per questo motivo, il decimo anniversario del loro matrimonio sarebbe stato speso a Cuba, abbracciati dal profumo dell'abito da sposa e del bouquet di fiori e, soprattutto, con la possibilità di farsi fare un servizio fotografico che in passato non era stato possibile avere: «Non abbiamo mai avuto delle foto del fidanzamento, non ho mai indossato l'abito bianco e abbiamo pensato che fosse il momento giusto».

Tuttavia, il fotografo che avevano contattato non è mai arrivato dato che, hanno scoperto una volta a Cuba, non c'era ricezione e possibilità di contattarlo telefonicamente. Così, Bramty e Luis si sono ritrovati a vagare, vestiti di tutto punto, per le vie della città, e hanno deciso di trarre il più possibile dalla situazione: Abbiamo chiesto a un gruppo di adolescenti se potessero farci qualche foto, e ci hanno detto di sì.

Una volta tornati in albergo, soddisfatti nonostante tutto, hanno potuto connettersi al Wi-Fi e il fotografo li ha contattati per offrire loro la possibilità di mettersi d'accordo per un altro giorno. A causa degli impegni della coppia, tuttavia, non è stato possibile, ma Bramty e Luis sono riusciti a costruirsi un bellissimo ricordo dell'anniversario, anche senza degli scatti professionali.