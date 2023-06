Corpoceleste, inaugurata la personale del fotografo sannita Baldini

Inaugurata presso la galleria di arte contemporanea #apis+ di Benevento la mostra del fotografo sannita Errico Baldini, dal titolo "Corpoceleste". L'esposizione, aperta al pubblico fino al 10 settembre, è a cura di Taryn Ferrentino e presenta una personale geografia della Dormiente del Sannio, in una narrazione per immagini del massiccio del Taburno - Camposauro.

"Corpoceleste" richiama l'omonimo titolo del libro di Anna Maria Ortese, a cui il progetto fotografico di Baldini fa riferimento, condividendone il sentimento di appartenenza alla terra «come realtà più vasta e inconoscibile, con la quale sembrerebbe necessario, per rinnovarsi, confrontarsi ogni tanto» spiega Baldini.

Al centro della mostra il tema dell'approssimazione, intesa non come imprecisione, ma come un moto continuo di ritorno ai luoghi dove tutto ha origine, in un diario intimo che Baldini condivide con il pubblico attraverso scatti inediti in bianco e nero.

Ad arricchire l'esposizione è l'allestimento dell'architetto Ferrentino e l'installazione sonora di Giulio Vetrone.

Le immagini si presentano come fogli che intendono significare i luoghi simboli d'identità, attivando nei visitatori l'immedesimazione e l'immaginazione. Il pubblico, infatti, ponendosi alla giustà distanza potrà ammirare e attraversare l'esposizione, contribuendo col proprio sentire a co - creare lo spazio della galleria, abitato da frammenti di memoria e di appartenenza proposti dal fotografo.