Milla Sofia, l'influencer del momento che fa innamorare i social: dietro le sue foto c'è un oscuro segreto

Si chiama Milla Sofia, qualcuno la definisce l'influencer del momento. Sui social ha 150mila follower, che continuano a crescere. I suoi contenuti non hanno grande profondità: condivide foto di se stessa, principalmente in bikini. Il suo sorriso, i capelli biondissimi e il fisico perfetto hanno fatto perdere la testa a molti. Ma dietro quella perfezione e la purezza che traspare, c'è un segreto che nessuno sa.

Milla Sofia dice di essere finlandese e di avere 19 anni. Ma dietro il suo profilo, si nasconde un esperimento social. La ragazza, infatti, è un fake. Le sue foto sono create dall'intelligenza artificiale. Ma sono fatte così bene, da sembrare reali. Come nel film Her, con Joaquin Phoenix, mostra il potere della tecnologia, che può prendere largo anche nelle vite sentimentali delle persone.

Quella di Milla Sofia non è una truffa.

Infatti, nella sua descrizione, si legge in primis: "Modella e influencer finlandese di 19 anni. Unisciti al mio viaggio per rivoluzionare il mondo della moda.", ma successivamente anche la realtà dei fatti: "Ecco il colpo di scena: sono un'influencer virtuale generata dall'intelligenza artificiale. Come modella, porto una prospettiva senza rivali e futuristica nel campo dello stile".