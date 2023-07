Jasmine, l'influencer dei capelli: «Gli uomini ne sono ossessionati, mi hanno offerto 250.000 sterline per tagliarli»

Lei è Jasmine Larsen. La 22enne ha iniziato a farsi crescere i capelli nel 2017 e ora le sue ciocche rosse sono lunghe 140cm e cadono fino alle ginocchia. Afferma che più di 100 uomini hanno inviato le richieste di tagliarle. C'è chi si è spinto a offire £ 250.000. Ma lei ha rifiutato, dicendo: "No, mi dispiace. Non manderò i miei capelli, non li taglierò. Questi sono i miei capelli, e non hanno prezzo".

Jasmine, che vive a Bristol, non aveva idea che i suoi riccioli avrebbero attirato l'attenzione di alcuni degli uomini più ricchi di tutto il mondo quando ha iniziato a pubblicarne online. Quando ha raggiunto i 10.000 follower su Instagram, i marchi più noti hanno iniziato a cercare collaborazioni.

"Quando ho ricevuto per la prima volta [un'offerta], ci ho pensato perché è un sacco di soldi", ha detto. "Voleva che mi tagliassi i capelli e poi glieli spedissi in cambio di circa 250.000 sterline".

Altri sono attratti da acconciature specifiche e chiedono a Jasmine di fare acconciature o chignon. "Un ragazzo ha realizzato un video di un personaggio dei cartoni animati che mangia lentamente i miei capelli lunghi", ha detto. Oltre alle bizzarre suppliche, la giovane donna è stata sommersa da uomini ossessivi che chiedevano la sua mano in matrimonio.

"Penso che sia perché sanno che sono single e ho i capelli lunghi, e sono una persona dolce", ha detto. "Prima lavoravo in una casa editrice scientifica. Correggevo documenti, era un lavoro d'ufficio e l'ho trovato davvero noioso", ha spiegato. "Sono davvero felice che quello che sto facendo ora sia davvero creativo, è in continua evoluzione e mi vedo farlo per molto tempo".

Jasmine, che gestisce la sua compagnia Lars Haircare, ha in programma di far crescere i suoi riccioli fino a quando non raggiungono il suolo - e poi vuole tagliarli. "È il mio più grande risultato perché non è facile far crescere i capelli così grandi, è il mio accessorio", ha detto. "Voglio raggiungere la lunghezza del pavimento e poi penso che potrei riportarlo alla lunghezza classica intorno ai fianchi e mantenerlo a quella lunghezza a lungo termine."