Marito e moglie lasciano tutto per fare il giro del mondo (con due figli piccoli): «Abbiamo già abbandonato i nostri lavori»

Lasciare tutto, lavoro compreso, per fare il giro del mondo insieme ai due figli di 2 e 6 anni: è stata questa la scelta - estrema per alcuni, sicuramente invidiabile per altri - presa da Alessio Scacchi, 36enne dirigente Comune di Porto San Giorgio (Fermo) e dalla moglie Claudia Casisa, 35enne maestra d'asilo.

Insieme ai due piccoli Leonardo e Lorenzo, il prossimo 29 settembre partiranno per il Messico, e da lì non si fermeranno prima di aver toccato i cinque continenti: «Iniziamo col Messico, poi il Costa Rica, il Sud America e poi vedremo, strada facendo, dove spostarci», raccontano. «Quello che è certo, per il momento, è che abbiamo già lasciato i nostri lavori, io ho rassegnato le dimissioni da dirigente comunale, mentre Claudia ha preso l'aspettativa dalla scuola», raccontano i due, che nel frattempo hanno aperto su Facebook e Instagram l'account "4 Vite in Vacanza", come una sorta di diario di viaggio che li seguirà nel corso di quest'esperienza.

Fuga o investimento?

Per la coppia «la decisione di mollare tutto e partire è stata dettata dalla volontà di trascorrere un lungo tempo di qualità con i nostri bambini e sentiamo che questo è il momento giusto per farlo». «La nostra non è una fuga da chissà che cosa - spiegano - ma semplicemente un grande investimento nella famiglia».

Al contrario di quanto ipotizzato e sussurrato da tanti, assicurano i due, «Non abbiamo vinto lotterie e tanto meno siamo figli di chissà chi, vogliamo soltanto prenderci del tempo per stare insieme e mettere da parte per questi mesi gli impegni di tutti i giorni». Proprio tra pochi giorni, tra l'altro, il bimbo più grande sarebbe dovuto andare in prima elementare, ma i genitori hanno fatto una scelta diversa: «Alle sua formazione scolastica penseremo noi - spiega -, anche perché siamo stati sempre convinti che la scuola migliore sia il mondo e non quella che si svolge tra quattro mura».

«Questo progetto nasce proprio dal desiderio di scoprire il mondo e farlo scoprire ai nostri figli, facendo vedere loro che esiste qualcosa di diverso dalla comfort zone della propria casa». «Per il momento - concludono - l'idea è quella di restare fuori un anno, di goderci i nostri bambini e scoprire il più possibile e vivere a fondo i luoghi che visiteremo».