​OnlyFans, la "panterona" italiana rivela i suoi anni e lascia tutti a bocca aperta: «La seduzione non ha età»

Non è mai troppo tardi per inseguire le proprie passioni. E sicuramente l'influencer e star di OnlyFans lo sa bene. I suoi follower e fan la adorano, ma nessuno sapeva - finora - quanti anni ha realmente. Su TikTok si fa chiamare Italian Cougar: una panterona autoproclamata che ogni giorno infiamma il pubblico maschile (e non solo) con video davvero hot.

La donna italiana, conosciuta sui vari social network come @cougargreenzzx, si ritrae spesso in atteggiamenti provocanti. E il suo motto - da sempre - è «la seduzione non ha età», ma mai nessuno aveva immaginato quanti anni realmente avesse la star dei social.

E negli ultimi giorni, è stata proprio lei a voler rivelare il suo segreto.

L'età di una donna non si chiede mai, ma in questo caso non può essere che motivo di vanto. Nel breve filmato apparso sulla pittaforma social più amata dai giovani (e meno giovani), l'influencer ha rivelato: «Ho più di 50 anni».

Il suo video, oltre a riscuotere un grande successo per il vestitino attillato che mette in risalto le sue forme esplosive, ha lasciato tutti a bocca aperta. «Sembri molti più giovane», dicono in coro i suoi ammiratori più accaniti. «Sembri una 43enne al massimo», concorda un altro utente. Poi arriva anche chi - magari sperando in attenzioni particolari - esagera: «Sembri una 20enne».