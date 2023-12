Rubi Rose, la star di OnlyFans incontra il suo fan numero uno: «Per lei ho speso 62mila euro in un mese»

La cifra spesa per le sue foto e i suoi video su OnlyFans supera di molto uno stipendio medio annuale, e quest'uomo l'ha sborsata in sole quattro settimane. La rapper, cantautrice e star di OnlyFans americana Rubi Rose, 26 anni, ha recentemente annunciato su X di aver incontrato l'utente che ha pagato di più nell'ultimo mese. «Ho incontrato il mio fan numero uno», ha scritto sulla sua pagina social postando una foto in cui posa accanto a un uomo calvo con la barba e gli occhiali.

i ran into my #1 spender on onlyfans 😭 pic.twitter.com/5hH8b3IjqA — Rubi Rose (@RubiRose) December 1, 2023

Un'altra immagine mostrava la pagina utente su OnlyFans, rivelando che l'uomo, anonimo, era abbonato alla pagina della rapper da un mese.

E in quel mese, ha speso una cifra incredibile: 62mila euro. A quel punto sono gli utenti di X si sono scatenati. «Spendere oltre 62mila euro per acquistare qualcosa che non puoi nemmeno toccare è assurdo», ha scritto una persona. E ancora: «Immagina di spendere così tanto e non poterla toccare», ha ripetuto un altro.

Un altro utente di X ha aggiunto: «È più che assurdo. Questo è un acconto per una casa, ragazzi». Nel frattempo, le persone più attente hanno notato cosa c'era scritto sulla sua t-shirt. Sul lato sinistro della maglietta, infatti, si legge: «Se muoio, cancellate la mia cronologia del browser».

Qualcuno ha notato che il ragazzo era apparso in un episodio di True Life di MTV incentrato sulle persone ossessionate dalla pornografia, trasmesso nel 2009. Postando una foto dell'episodio, un utente ha scritto: «È pazzesco, è lo stesso ragazzo che era in True Life: I'm Addicted to Porn». In realtà non è confermato che si tratti della stessa persona, nonostante la somiglianza.

this crazy for many reasons but bro this is the same dude that was on true life: im addicted to porn😂 https://t.co/N3TUl3TcaS pic.twitter.com/4UDgpiSWVV — hef (@hefstradamus) December 1, 2023

Mentre Rubi Rose sta chiaramente guadagnando molto dalla sua pagina OnlyFans (anche se principalmente da un solo fan), non è ancora riuscita a entrare nella lista dei più ricchi del sito. Guardando i dati del 2023, è emerso che personaggi come Cardi B, Blac Chyna e Amber Rose stanno dominano la classifica, ma Iggy Azalea si è dimostrata la regina dei contenuti, arrivando a guadagnare 48 milioni di euro in meno di un anno. Un risultato impressionante.