Sanremo 2024, Rita De Crescenzo vota (da sette telefoni) Geolier: «Vinciamo e vengo a Secondigliano»

La Geolier mania si prende Napoli. La finale del Festival di Sanremo diventa un vero e proprio evento in città in attesa del rapper di Secondigliano che potrebbe riportare il "titolo" della musica italiana in città.

A votare per Emanuele Palumbo - il vero nome di Geolier - è ormai quasi tutta la città. Un flusso di votazioni da tutta Italia che ha portanto anche problemi al sistema voto del Festivan dell'Ariston. Tra questi anche la tiktoker nota sui social Rita De Crescenzo, che in un video dai suoi account ha mostrato ai fan il suo voto multiplo per l'artista napoletano.

«Geolier, che devo fare più? Ma tanto vinciamo noi e domani vengo a Secondigliano» le parole della De Crescenzo. Nel video la Tiktoker mostra i suoi voti per Geolier da sette diversi telefoni, una strategia con cui poter dare una mano al rapper di "I p' me, tu p' te", il brano portato a Sanremo 2024 e con cui si giocherà la vittoria finale.