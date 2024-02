Sanremo 2024, Geolier in conferenza: «Non ho rubato la vittoria»

«Non ti senti a disagio per aver rubato un po' la vittoria di ieri sera viste le altre performance?» Questa la domanda posta a Geolier in conferenza stampa oggi a Sanremo, all'indomani della serata duetti - vinta dal cantante napoletano insieme con Luché, Gué e Gigi D'Alessio - e in attesa di questa sera, quando all'Ariston andrà in scena la finale della 7aesima edizione del Festival.

Una domanda che ha lasciato senza parole anche gli altri giornalisti in sala stampa ma a cui Geolier ha saputo rispondere senza batter ciglio: «In realtà io mi sento a disagio a dover rispondere a questa domanda» ha spiegato il 23enne di Secondigliano, applaudito anche dai presenti.

La serata duetti ha lasciato spazio a diverse critiche per Geolier, finito davanti a tutti ma soprattutto a Angelina Mango, la vincitrice attesa. «È esagerato, io mi diverto facendo musica e facendo quello che amo. Sono felice. Ieri ha vinto il rap. Sul palco mi sentivo accanto a persone molto più grandi me: Gué e Luché hanno fatto la storia del rap, poi Gigi D'Alessio...Io rappresento la Napoli dei ragazzi che ce la vogliono fare.

Esiste la Napoli bella e la Napoli brutta come in ogni città.

Io sono partito da Secondigliano, sono partito dal rione e la mia prospettiva non è mai cambiata. Ai ragazzi dico che devono pretendere il futuro che gli spetta: io ho fatto la valigia da Secondigliano e sono arrivato a Sanremo. Nessuno ti regala niente» ha spiegato in conferenza stampa l'artista