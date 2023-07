Spencerhill Festival arriva in Italia per la prima volta, a Gubbio fino al 30 luglio

«Dal 27 al 30 luglio 2023 il popolo Spencerhill invaderà il cuore verde d'Italia per una grande festa: ci troviamo tutti a Gubbio, nella bellissima Umbria, praticamente a casa del patrón della manifestazione Terence Hill! » si legge sul sito ufficiale del Festival ed ancora «Gubbio, la città dei matti, apre le sue porte ai fan di tutta Europa: nell'incantevole cornice di Piazza dei 40 martiri sovrastata dalla magnifica città medioevale renderemo omaggio come ormai facciamo da più di venti anni agli eroi della nostra infanzia! Oltre ad un area di quattro ettari, esclusivamente dedicata al nostro festival, verrà coinvolta tutta la città umbra con attrazioni e luoghi di incontro sparsi per il centro cittadino. Gli eugubini sanno bene come fare festa: divertimento garantito!».

Lo Spencerhill Festival Gubbio 2023 ha anche il proprio inno ufficiale. Cantato dal direttore del Bud Spencer Museum di Berlino,Matteo Luschi, sarà la colonna sonora delle fantastiche giornate eugubine. La voce di Matteo è supportata da altre di cantanti giovanissimi e meno. Il brano non poteva che chiamarsi "Gubbio". Tre versioni dalla classica a quella dance sono disponibili su tutte le piattaforme online come Spotify, Amazon, Apple.....

Sul sito si può leggere inoltre «Nella nostra playlist Spotify troverete comunque i migliori brani sul tema di Bud Spencer e Terence Hill. Ma anche 5 band che vedrete dal vivo. Molto probabilmente La Bionda, Franco Micalizzi con l'orchestra, e le tribute band Dune Buggy Band con il vantaggio di essere in Italia e la Spencer Hill Magic Band dall'Ungheria. Per la prima volta sarà presente anche Don Bastiano, autore delle colonne sonore del Bud Spencer Museum e dei nostri festival, che collaborerà con noi. Ascoltate e seguiteci».

Il cinema sarà ospitato nel verde dei giardini pubblici che diventeranno per l'occasione il Open Air Cinema Park dell'evento. Ci sarà inoltre il grande palco principale, la Gelateria Girotti Sky Loung, tanti stand gastronomici, attrazioni e aree dedicate esclusivamente ai bambini con programmi d'intrattenimento appositi. Previste anche a creare aree ombreggiate per potersi riparare dal sole di luglio. Sarà anche possibile montare le proprie tende nei due ettari dello Spencerhill Camp o sostare con il proprio camper in un'apposita area dedicata all'interno delle mura cittadine e a due passi dall'area Festival. Vi innamorerete di Gubbio ed insieme continueremo a scrivere la storia Spencerhill.

Non mancheranno «Bulldozer, Bomber, Trinità e tanti altri film. Riuniremo a Gubbio i protagonisti delle pellicole più famose e saranno presenti anche i familiari di Bud & Terence».