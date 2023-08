Ercolano: bimbi ucraini riabbracciano le famiglie italiane: in fuga dalla guerra per un mese di "pace"

Scappano dalla guerra e tornano tra le braccia delle famiglie italiane: vacanze in serenità per i bambini ucraini. L’associazione «Uniti per la vita-pro infanzia Chernobil», presidente Nicola Florio, che da 30 anni si occupa dei corridoi umanitari tra Italia e Ucraina, ha aderito al progetto di accoglienza, approvato dal Comitato dei minori stranieri presso il ministero del Lavoro e della solidarietà sociale. È il primo progetto, con la guerra in corso, con collaborazione dell'associazione "Sdorovie 2006" di Kiev in Ucraina. L’associazione aveva già sistemato tra le famiglie del Sud Italia i bimbi ucraini, nella fase iniziale dell’attacco russo, ora i piccoli sono tornati per riabbracciare le loro famiglie italiane.

. «È stata una grande emozione vederli tornare- ha detto Florio- i loro visi erano stanchi per il lungo viaggio durato più di 48 ore, ma quando hanno visto le famiglie che li attendevano i loro visi si sono illuminati per la gioia e sono corsi ad abbracciarle. È bello donare un sorriso a un bambino ucraino dopo tante sofferenze e paure, ma nonostante tutto portano gioia nelle nostre famiglie». I piccoli andranno al mare con le famiglie, ma svolgeranno anche attività formative. «Sarà per loro un mese di relax - conclude Florio- ma soprattutto di serenità: lontani dagli attacchi, il suono delle sirene, paure e tanta sofferenza. Adesso devono vivere intensamente questo periodo per poi rientrare in Ucraina. Questo è uno dei primi e lunghi progetti avviati, il prossimo sarà per le festività di Natale e ci saranno tante altre novità e eventi sempre in onore e beneficenza per il popolo ucraino. L’associazione "Uniti per la vita" quest'anno nel mese di novembre festeggerà i suoi 30 anni di vita e di collaborazione con il popolo ucraino».