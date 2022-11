La scorsa notte c'è stato un incendio a Boscoreale nel concessionario Ametrano Cars. I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti in via Cangiani 64 sul posto: cause dell'incendio ancora da confermare

Le fiamme hanno distrutto quattro mezzi tra auto e furgoni. Incendio domato dai vigili del fuoco, indagini in corso da parte dei carabinieri.