Calcinacci giù da un balcone: ancora paura per psicosi crolli a Torre del Greco

Calcinacci giù dal balcone di uno stabile a tre piani: paura a ridosso del centro di Torre del Greco.

Nella città in cui alcuni immobili si sbriciolano causando feriti e provocando sfollati, quanto avvenuto nella tarda mattinata non poteva non riportare alla memoria le scene viste poco più di due settimane fa, quando un altro palazzo a tre piani è venuto giù nella zona di corso Umberto I, provocando tre feriti e costringendo più di 200 persone all'evacuazione. Stavolta dal balcone al terzo piano della palazzina di via Cimaglia, questa la zona interessata, sono precipitati al suolo intonaci e calcinacci.

In quel momento, lungo la strada che risulta sempre assai trafficata, non transitavano né auto né pedoni. Il rumore ha messo in allerta i residenti: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la polizia municipale ha operato per deviare il traffico.



Alla fine, dopo la necessaria spicconatura delle parti ancora pericolanti e l'interdizione della zona interessata dal dissesto, il transito veicolare è stato riaperto.