Casoria, assalto al negozio di un barbiere: «Assedio della malavita»

«Non ne possiamo più, la zona è sotto attacco di baby gang e criminalità. Chiediamo maggiore presenza dello Stato». È il grido di aiuto rivolto al deputato Borrelli da un esercente di Casoria che questa mattina intorno alle 5:30 ha subito lo scassinamento del proprio negozio di barbiere. Le immagini della rapina sono state registrate dalle telecamere a circuito chiuso e inviate al deputato.

«L’Area a Nord di Napoli è da tempo sotto assedio della malavita. Ne denunciamo passo passo il peggioramento segnalando il susseguirsi tumultuoso di episodi che descrivono una situazione ormai fuori controllo. Residenti ed esercenti sono allo stremo, occorre garantire incolumità e sicurezza a chi abita in determinate zone in cui il controllo del territorio sembra sfuggire di mano. I cittadini chiedono aiuto, non si sentono tutelati nel loro diritto di vivere serenamente. Sono necessari presidi fissi delle forze dell’ordine 24 ore al giorno senza soluzione di continuità, come chiediamo ormai da tempo». Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra e Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Europa Verde a Casoria, che hanno ricevuto il video del furto.