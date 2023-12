Casoria: imprenditore svuota società di beni e mezzi, sequestro per 6 milioni

Sequestro preventivo per quasi sei milioni di euro (5,7) della Guardia di Finanza di Napoli ad un imprenditore titolare di una società di Casoria operante nel settore del trasporto merci su strada, indagato dalla Procura di Napoli Nord per bancarotta fraudolenta, documentale e distruttiva.

Per l'accusa l'imprenditore avrebbe sistematicamente omesso di pagare le imposte accumulando un ingente debito con il fisco per quasi un milione di euro, che ha portato la società all'insolvenza. I finanzieri del Secondo Nucleo Operativo Metropolitano hanno scoperto che l'imprenditore avrebbe spogliato la società trasferendo senza giustificazione formale fondi e beni come i camion a società «clone» appositamente create, che svolgevano la stessa attività di quella portata al fallimento; anche i due amministratori di queste società clone sono indagati, ed insieme all'imprenditore hanno ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura di Napoli Nord.