Marano, clan Polverino, si costituisce Spasiano: deve scontare 4 anni

Si è costituito in caserma a Marano Raffaele Spasiano, esponente del clan Polverino. Era stato condannato per associazione mafiosa e la sua pena era diventata definitiva in seguito alla sentenza della Corte d'Appello dello scorso 6 maggio. Spasiano deve scontare quattro anni di reclusione. E' ritenuto dagli inquirenti un uomo di fiducia del boss Giuseppe Polverino. E' ritenuto un socio occulto di Polverino, per conto del quale aveva realizzato una serie di immobili (25 in totale) sul territorio spagnolo, dove per lungo tempo è stato latitante il super boss di Marano e Quarto. Una delle ville in cui si nascondeva Polverino era nelle disponibilità (secondo i racconti del pentito Roberto Perrone) a un politico di Quarto, Armando Chiaro, poi assolto da ogni accusa.