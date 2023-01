Frattaminore, vandali in azione all'istituto Novio Atellano

Le lezioni sono riprese, questa mattina, ma a Frattaminore con una brutta sorpresa. Il personale scolastico dell’istituto Novio Atellano in via Sant’Arpino non appena ha varcato la soglia della struttura si è reso conto dell’episodio di vandalismo. Probabilmente, il fatto è stato consumato approfittando della chiusura per le festività natalizie.

Sono stati trovati rotti i vetri delle finestre, mentre le aule a soqquadro. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, non sarebbe stato portato via nulla. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso gli agenti del commissariato di polizia di Frattamaggiore. L’attività investigativa è stata avviata e procede a pieno ritmo.